وزراء الشباب والتضامن والتنمية المحلية يشهدون ختام فعاليات مهرجان الهجن العربي بالعريش

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 07:27 مساءً -

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ومشايخ القبائل والعواقل وأعضاء المجموعة البرلمانية، ختام المهرجان العربي للهجن بمدينة العريش.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على اهتمام القيادة السياسية بكل بقعة على أرض مصر وخاصة محافظة شمال سيناء، مشيرًا إلي أن رياضة الهجن موروث شعبى لمحافظتى شمال وجنوب سيناء، مع ضرورة العمل علي تعميم تلك الرياضة على مختلف المحافظات الأخرى، وأعرب عن سعادته بعودة إقامة مهرجانات وبطولات الهجن مرة اخرى إلى العريش، مؤكدًا أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقدم اهتماماً كبيراً بالتنمية الشاملة فى جميع محافظات الجمهورية من أجل توفير حياة كريمة لجميع المواطنين فى كل المحافظات.





من جانبه، أكد محافظ شمال سيناء، علي إقامة المهرجان العربي للهجن على مضمار نادي الهجن بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، في احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومي وذكري تحرير سيناء الواحدة والأربعين، مشيراً إلي مشاركة 560 جمل علي مدار 30 شوط لمسافة 3و5 كيلومترات، بمشاركة عدد من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، ووفود من دول السعودية والاردن والسودان.





وأعلنت اللجنة المنظمة نتائج الأشواط التي جرت علي مدار يومين، حيث قام المحافظ ومرافقيه بتسليم جوائز المسابقة على الفائزين وتسليم كؤوس التفوق لأصحاب المراكز الاولي.