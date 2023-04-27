حزب الاتحاد: نشارك فى الحوار الوطنى بحزمة مقترحات حول توطين الصناعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 08:28 مساءً -

اكد رضا صقر رئيس "حزب الاتحاد" و عضو المجلس الرئاسي ل"التيار الاصلاحى الحر" وهو تكتل من الاحزاب المشاركة فى "الحوار الوطنى"، إن نشاط الكثير من القوى السياسية تضاعف خلال الاونة الاخيرة مع تحديد موعد لانطلاق جلسات الحوار الوطنى، مشيرا الى ان الكثير من التكتلات الحزبية تكثف جهودها و تتحضر للمناقشات عبر جلسات تشاورية و اجتماعات موسعة.

واكد رئيس حزب الاتحاد تركيز الحزب على اهم القضايا والمقترحات الاقتصادية والاجتماعية مسألة طبيعية، لافتا الى ان المتغيرات التى فرضتها الازمات العالمية و ارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط التضخم جعلت من تلك القضايا اولوية لدى المواطن البسيط، مشددا على اهمية ان تتجاوب الاحزاب مع تلك الاولويات حتى تكسب ثقة رجل الشارع وحتى تكون مخرجات الحوار الوطنى ملبية لمتطلبات المواطنين.

ولفت صقر الى ان الحزب يشارك بحزمة تقدم بها بالكثير من المقترحات حول توطين الصناعة لتوفير فرص عمل وسبل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم والحد من الاستدانة الخارجية عبر تنشيط اليات التمويل الوطنية و تحقيق الاكتفاء الذاتى فى القطاعات ذات الاولوية مثل الزراعة و التصنيع الغذائى اضافة الى تقديم مقترحات وصفها بالنوعية و المبتكرة للحد من الزيادة السكانية التى تلتهم عوائد النمو