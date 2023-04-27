محافظ مطروح يوجه بإعلان تيسيرات الدولة للمزارعين فى توريد القمح

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الخميس، بالإعلان عن التيسيرات التى تقدمها الدولة للمزارعين ورفع أسعار سعر توريد أردب القمح هذا العام، والتأكد من جاهزية صومعة الشمامة بمدينة ومركز الحمام شرق المحافظة لاستقبال محصول القمح بدءً من غد الجمعة، مؤكدا أن اللجنة المعنية قامت، أمس الأربعاء، بالمرور على الصومعة، للاطمئنان على جاهزيتها.





جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة المحافظ، وبحضور السكرتير المساعد حاتم السبع، ومساعد مدير عام مديرية التموين المهندسة هند، ومدير مديرية الزراعة بمطروح المهندس أحمد يوسف، ومدير عام الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومدير إدارة الرقابة التموينية المهندس جمعة محمد علس، ومراقب عام التنمية بمطروح والإدارات المعنية المهندس منصور محمد؛ لبحث استعدادات المحافظة لبدء موسم حصاد وتوريد القمح لصومعة المحافظة بقرية الشمامة بمدينة الحمام، بسعة 45 ألف طن، والوقوف على مساحة الأراضى المزروعة بالقمح وتقدر بــ 15 ألفا و260 فدانا مروية بقرى بنجر الحمام. وأشاد شعيب بجهود العام الماضى فى تجميع القمح، حيث بلغت كميات التوريد المستهدفة نحو 30 ألف طن مع التطلع لمزيد من كميات التوريد هذا للعام للمنتج الاستراتيجى، مشيرا إلى جهود الدولة فى زيادة الرقعة الزراعية والمساحات المزروعة وخاصة القمح كمنتج استراتيجى، والتيسير على المزارعين وأهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح. ومن جانبه أوضح المهندس منصور محمد أنه تم حتى الآن حصاد نحو 1200 طن جاهزة للتوريد.

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