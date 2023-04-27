الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ169 ألفا و546 مواطنا بمعهد السمع والكلام

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الخدمات الطبية التى قدمها المعهد، شملت خدمات العيادات الخارجية، التى استقبلت 150 ألفا و136 حالة، بالإضافة إلى 2000 حالة تلقت الخدمة الطبية والعلاجية بالأقسام الداخلية للمعهد.
ولفت «عبدالغفار» إلى سحب 5 آلاف و675 عينة وتحليلها بقسم المعامل الطبية فى المعهد، مضيفا أن قسم الأشعة أجرى 6 آلاف و181 أشعة، تنوعت بين (تشخيصية عادية، وموجات فوق صوتية)، بالإضافة تقديم الخدمة الطبية لـ5 آلاف حالة فى قسم المناظير.
وأكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أهمية المعهد القومى للسمع والكلام، باعتباره مركز الإحالة الرئيسى الذى يقوم باستقبال الأطفال ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، لاستكمال علاجهم والحصول على كل سبل الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن المعهد يتبع أساليب علاجية عالمية فى كل التخصصات الطبية، مؤكدا العمل الدائم على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، من خلال برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة الأطباء وفرق التمريض.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد مصطفى مدير معهد السمع والكلام، إلى أن المعهد يعمل بسعة 24 سريرا، تشمل أسرة (الداخلى، العناية المركزة والمتوسطة، العمليات الجراحية)، موضحا أن المعهد أجرى 545 عملية جراحية، بالإضافة إلى 9 عمليات زراعة قوقعة.
وأكد حرصا المعهد على إجراء كل الفحوصات الطبية والمعملية للمرضى قبل عمليات زراعة القوقعة للاطمئنان على حالتهم الصحية.
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