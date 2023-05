السبكى يترأس الجلسة الرئيسية بالمؤتمر الدولى السادس لتطوير الرعاية الصحية

جدة - نرمين السيد - أوفد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نيابةً عنه، الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم الدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة للسياحة الصحية والعلاجية، للمشاركة فى المؤتمر الدولى السادس لتطوير الرعاية الصحية "ADVANTAGE HEALTH CARE INDIA 2023"، والمنعقد بدولة الهند، فى الفترة من "26 - 28" إبريل الجارى.





وترأس الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الجلسة الرئيسية بالمؤتمر الدولى تحت عنوان "مواجهة التحديات التى تواجه الأطقم الطبية _Accelerating Healthcare Workforce Mobility Across Borders"، وذلك بحضور وزراء الصحة من الدول الأسيوية والإفريقية.

واستعرض الدكتور أحمد السبكى، خلال الجلسة الرئيسية بالمؤتمر، استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية للنهوض بمقدمى الخدمات الصحية، من حيث تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية، وتحسين منظومة الرواتب والأجور وربطها بمعدلات الإنتاجية لتحفيز الأداء المتميز، إضافة إلى تطوير المسار الوظيفى للأطقم الطبية، وتبنى منظومة شاملة للدعم المعنوى للأطقم الطبية، لافتًا إلى أنها تعد من أهم الركائز الأساسية لتحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمعايير عالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، على دور التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى الحد من المخاطر التى تواجه الدول المتعلقة بالنقص الحاد فى أعداد الأطقم الطبية على مستوى العالم، مشيرًا إلى اعتماد هيئة الرعاية الصحية على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا لتطوير بيئة العمل وتسهيل وظائف الرعاية الصحية بشكل أفضل، والتى من أبرزها أكثر من 30 وحدة للتشخيص والاتصال الطبى عن بُعد بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، أكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى فى مصر، إضافة إلى إدخال خدمات التشخيص الرقمى للأورام السرطانية وتحليل الأنسجة بتقنية الديجيتال باثولوجى، واستخدام تطبيقات التكنولوجيا الخاصة بالذكاء الاصطناعى فى الرعاية الصحية.

وأضاف السبكى، أن الاهتمام بالأطقم الطبية ووضعها كقضية أساسية يهتم بها جميع دول العالم تعد ركيزة هامة للتعامل الجاد مع هذه القضية على المستويين الدولى والقُطرى، وتابع: لدينا توجيهات من القيادة السياسية لدعم النظم الصحية بالدول الأفريقية بالبرامج الخاصة بالتأهيل والتدريب للقوى البشرية، ولافتًا إلى إتاحة فرص تدريبية للأشقاء الأفارقة للتدريب بمنشآت هيئة الرعاية الصحية على يد الأطباء المصريين من ذوى الخبرة والكفاءة.

وأكد السبكى، أهمية المؤتمر الدولى السادس لتطوير الرعاية الصحية بالهند 2023، فى إتاحة الفرص لتبادل الخبرات، والتجارب الدولية الناجحة، وبحث التعاون لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الدول المشاركة فى شتى مجالات الرعاية الصحية، وأهمها السياحة العلاجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، مؤكدًا أهمية التكاتف وتضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم فى قطاعات الرعاية الصحية بالدول.

تجدر الإشارة، إلى انعقاد المؤتمر الدولى السادس لتطوير الرعاية الصحية بالهند "AHCI" 2023، تحت شعار "أرض واحدة.. صحة واحدة _ ONE EARTH.. ONE HEALTH"، وتشهد النسخة السادسة من المؤتمر مشاركة وفود من أكثر من 70 دولة وأكثر من 200 شركة عارضة من إفريقيا والشرق الأوسط ودول الكومنولث وآسيا، بما فى ذلك دول رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمى.

ويركز المؤتمر على مناقشة عدة قضايا هامة، وأبرزها "التعاون من أجل غدًا أفضل صحة من خلال التدخل الحكومى، تحويل السياحة العلاجية إلى صناعة عابرة الحدود، إعادة بناء أنظمة السياحة العلاجية بعد أزمة كورونا، مواجهة التحديات التى تواجه الأطقم الطبية فى القارة الإفريقية"، إضافة إلى العديد من الجلسات النقاشية التى تضم أكثر من 45 متحدثًا عن الموضوعات المختلفة بالمؤتمر.

ويهدف المؤتمر، إلى إقامة شراكات دولية من أجل تقديم رعاية صحية عالية الجودة على مستوى العالم، مع التركيز على صناعة السياحة العلاجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى الرعاية الصحية، وتأتى النسخة السادسة من المؤتمر الدولى لتطوير الرعاية الصحية بالهند 2023، متزامنة مع تولى الهند رئاسة مجموعة العشرين "G20"، ويأتى شعاره متماشيًا مع شعارها أثناء فترة رئاستها للمجموعة "one earth.. one family.. one future"، مما يعطى الحدث أهمية استثنائية هذا العام.