عاجل.. بدء العمل بـ التوقيت الصيفى رسميا فى مصر

جدة - نرمين السيد - وكان السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد أكد أنه وفقًا للقانون الصادر مؤخرا، فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، تكون الساعة القانونية فى مصر هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة؛ اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى. وأضاف المتحدث الرسمى أنه تطبيقا لنص القانون الصادر فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حالياً بمقدار ستين دقيقة، اعتباراً من الساعة 12 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023.

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