شراء كنيسة جديدة للأقباط بإيبارشية أيرلندا

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وكانت الخدمة فى هذه المنطقة تتم من خلال تأجير كنائس للصلاة، وذلك خلال الست سنوات الماضية.
حضر توقيع العقد عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وقس الكنيسة المعمدانية والمحامية المكلفة بإتمام البيع ونقل الملكية، إلى جانب عدد كبير من الأقباط المقيمين فى Swansea.
وهذه هى ثانى كنيسة يتم شراؤها خلال الشهر الجارى، لتنضم إلى كنائس إيبارشية أيرلندا وشمال شرقى إنجلترا، حيث تم شراء كنيسة فى مدينة برومللى يوم 8 أبريل الجارى.
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