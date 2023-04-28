شراء كنيسة جديدة للأقباط بإيبارشية أيرلندا

جدة - نرمين السيد - وَقَّعَ الأنبا أنتونى أسقف أيرلندا وشمال شرقى إنجلترا عقد شراء كنيسة جديدة فى مدينة Swansea الواقعة غربى إمارة ويلز والكنيسة الجديدة تم شراؤها من الكنيسة المعمدانية، وتقرر أن تحمل اسم رئيس الملائكة ميخائيل والشهيد مارمينا.





وكانت الخدمة فى هذه المنطقة تتم من خلال تأجير كنائس للصلاة، وذلك خلال الست سنوات الماضية.

حضر توقيع العقد عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وقس الكنيسة المعمدانية والمحامية المكلفة بإتمام البيع ونقل الملكية، إلى جانب عدد كبير من الأقباط المقيمين فى Swansea.

وهذه هى ثانى كنيسة يتم شراؤها خلال الشهر الجارى، لتنضم إلى كنائس إيبارشية أيرلندا وشمال شرقى إنجلترا، حيث تم شراء كنيسة فى مدينة برومللى يوم 8 أبريل الجارى.