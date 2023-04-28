توتنهام يخطف تعادلا مثيرا من مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أبريل 2023 01:21 صباحاً - خطف توتنهام تعادلا مثيرا من ضيفه فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 2 - 2، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على ملعب "توتنهام"، فى ختام منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الحالي 2022 - 2023.

بدأ جادون سانشو التهديف لفريق مانشستر يونايتد فى الدقيقة السابعة، من تسديدة قوية سكنت على يسار حارس توتنهام، وأضاف ماركوس راشفورد ثانى أهداف اليونايتد فى الدقيقة 44، من تسديدة قوية فى شباك السبيرز.

وفى الشوط الثاني نجح توتنهام فى تسجيل هدفين عن طريق بيدرو بورو والنجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون فى الدقيقتين 56 و 79 من زمن المباراة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 60 فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وأرتفع رصيد توتنهام للنقطة 54 فى المركز الخامس، ويتصدر أرسنال برصيد 75 نقطة.

وبدأ توتنهام اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: فورستر.

الدفاع: روميرو، داير، لينجليت وبورو.

الوسط: هويبرج، سكيب وبيرسيتش.

الهجوم: كين، سون وريتشارليسون.

فى المقابل خاض مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: دي خيا.

الدفاع: ليندلوف، شو، بيساكا ودالوت.

الوسط: كاسيميرو، إريكسن وبرونو.

الهجوم: سانشو، أنتوني وراشفورد.