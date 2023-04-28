الأرصاد تكشف عن ظاهرة قوية تمتد إلى القاهرة الكبرى اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "من المتوقع اليوم الجمعة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، مع فرص ضعيفة لـ أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب الوجه البحرى".
ولفتت الأرصاد إلى وجود ظاهرة جوية قوية تتمثل فى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.
وأشارت الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، لافتة إلى أن سرعة الرياح تتراوح من 60: 70 كم /س، وارتفاع الامواج من "2.5 إلى 3.5 متر".
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