هل يجوز تسمية المحلات التجارية بـ اسم من أسماء الله الحسنى؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "الأصل جواز التسمية للأشخاص والأشياء بأى اسمٍ إلا ما ورد النهى عنه، وقد ذكر العلماء أن أسماء الله الحسنى على نوعين:

النوع الأول

ما يختص به تعالى؛ نحو: الله، والرحمن، والخالق، والمتكبر، فهذه الأسماء لا يجوز أن يُسمَّى بها غيره سبحانه -لا الأشخاص ولا المحلات ولا غيرها؛ فعن أبى هريرة رضى الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: "أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاك" متفقٌ عليه. ومعنى أخنى: أوضع وأحط.

النوع الثانى

ما لا يختص به تعالى؛ نحو: الرحيم، والبصير، والعدل، والحكيم، والعزيز؛ وهذه الأسماء يجوز أن يُسمى بها غيره، سواء كان شخصًا، أو مسجدًا، أو دارًا، ونحو ذلك من الأشياء التى يُحترم فيها الاسم الشريف ولا يَتعرض إلى الامتهان.

وفى هذا الصدد، يقول العلامة الرملى فى "حاشيته على أسنى المطالب فى شرح روض الطالب": "قوله: أما الذى يطلق على الله وعلى غيره إلخ، استفدنا من كلامهم هنا جواز التسمية بأسماء الله تعالى التى لا تختص به، أما المختص به فيحرم، وبذلك صرح النووى فى "شرح مسلم".

وأضافت دار الإفتاء: "وقد وردت النصوص الشرعية التى تفيد جواز التسمية أو إطلاق الوصف بمعانى هذه الأسماء غير المختصة بذات الله تعالى على الأشخاص والأشياء؛ ومنها اسم "العزيز"، فهو اسم من أسماء الله الحسنى؛ حيث يقول تعالى: "وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ"، ومع ذلك فقد أطلق على غير الذات الإلهية؛ حيث وُصِفَ به ملك مصر فى عهد سيدنا يوسف عليه السلام؛ كما فى قوله تعالى: "وَقَالَ نِسْوَةٌ فِى الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ".

وكذلك أيضًا اسم "الحكيم" فهو اسم من أسماء الله الحسنى؛ حيث يقول تعالى: "شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ"، ومع ذلك فقد أطلق على غير الذات الإلهية؛ فقد ورد فى السنة النبوية ذكر الصحابى الجليل حكيم بن حِزَام رضى الله عنه.

ومن ذلك: ما روى أَنَّ حكيم بن حِزَامٍ رضى الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعطانى، ثم سألته، فأعطانى، ثم سألته، فأعطانى ثم قال: "يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِى يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى"، قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذى بعثك بالحق لا أَرْزَأُ أحدًا بعدك شيئًا حتى أُفَارِقَ الدنيا...".

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان ينادى الصحابى باسمه: "يَا حَكِيمُ"، فلو كان هناك نهى عن التسمى بتلك الأسماء غير المختصة بالذات الإلهية؛ لأمره النبى صلى الله عليه وآله وسلم بتغييره كما كان يفعل مع غيره من الصحابة الذين كانت لهم أسماء تُوهم التشابه والاشتراك مع صفات البارى سبحانه.

وتابعت الإفتاء: "وإذا كان الوصف بهذا جائزا فالتسمِّى به أولى بالجواز، ذلك: أن الاستعمال للتسمية من باب العَلَمية التى تدل على ذات المسمَّى لا المعنى، إلا بلمح الأصل"

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واختتمت الإفتاء: "وعليه فما يقوم به بعض الناس من تسمية المحلَّات التجارية بأسماء وأوصاف لها معانٍ شريفة تبركًا بها، أو تذكيرًا بمعانيها نحو: العزيز، والحكيم، لا حرج فيه شرعًا من حيث أصل التسمية، ولكن بشرط التحرز ما أمكن من الوقوع فيما يفضى إلى امتهان تلك الأسماء، من نحو طبع إعلانات ورقية تحتوى على تلك الأسماء الشريفة، غالبًا ما تلقى على الأرض أو يتخلص منها فى القمامة".