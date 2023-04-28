الخارجية توجه مناشدة عاجلة لـ المصريين المتواجدين فى السودان

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية، فى بيان اليوم، إن على المواطنين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن التوجه إلى مناطق التجمع التالية:
1- القنصلية المصرية في بورتسودان او مطار بورتسودان
2- مطار دنقلة
3- معبر قسطل
4- معبر أرقين
وتابعت الخارجية: "وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية فى تلقى اتصالات المواطنين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:
01281943533
01283176900
01281943599
01283176913
01283176857
01283176881
01283176903
01283176894
01281943990
01283176866
وعلى صعيد متصل، أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين بالسودان يجرى على قدم وساق، حيث نجحت جهود الدولة، اليوم 27 أبريل الجارى، فى إعادة 1356 مواطناً عبر الإجلاء البرى و1283 مواطناً عن طريق الإجلاء الجوى، بإجمالى 2648 مواطنًا.
وأضاف السفير أبو زيد، أنه بذلك يصل عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بداية الأزمة إلى 5327 مواطنًا.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن القوات المسلحة قامت بتنفيذ عدد 9 طلعات جوية يوم 27 أبريل 2023 فى إطار تنفيذ خطة إجلاء المصريين العالقين فى السودان ليصل بذلك عدد إجمالى الطلعات الجوية التى تم تنفيذها إلى 25 طلعة جوية.
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