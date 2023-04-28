الخارجية توجه مناشدة عاجلة لـ المصريين المتواجدين فى السودان

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية، فى بيان اليوم، إن على المواطنين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن التوجه إلى مناطق التجمع التالية:

1- القنصلية المصرية في بورتسودان او مطار بورتسودان

2- مطار دنقلة

3- معبر قسطل

4- معبر أرقين

وتابعت الخارجية: "وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية فى تلقى اتصالات المواطنين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

01281943533

01283176900

01281943599

01283176913

01283176857

01283176881

01283176903

01283176894

01281943990

01283176866

وعلى صعيد متصل، أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين بالسودان يجرى على قدم وساق، حيث نجحت جهود الدولة، اليوم 27 أبريل الجارى، فى إعادة 1356 مواطناً عبر الإجلاء البرى و1283 مواطناً عن طريق الإجلاء الجوى، بإجمالى 2648 مواطنًا.

وأضاف السفير أبو زيد، أنه بذلك يصل عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بداية الأزمة إلى 5327 مواطنًا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن القوات المسلحة قامت بتنفيذ عدد 9 طلعات جوية يوم 27 أبريل 2023 فى إطار تنفيذ خطة إجلاء المصريين العالقين فى السودان ليصل بذلك عدد إجمالى الطلعات الجوية التى تم تنفيذها إلى 25 طلعة جوية.