فوز هندسة القاهرة بالمركز الأول لجائزة الاتحاد الدولى للمعماريين فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز مقرر تصميم المجتمعات والتنمية الاجتماعية بكلية الهندسة جامعة القاهرة بالمركز الأول فى أفريقيا ضمن النسخة الثانية من جوائز الاتحاد الدولى للمعماريين فى مجال الابتكار فى التعليم المعمارى (2022-2023).





وتأتى هذه الجائزة فى إطار الاحتفاء بالابتكار عبر الحدود الثقافية والجغرافية وتشجيع الممارسات التربوية الملهمة التى تساهم فى خلق بيئات مستدامة مفتوحة للكليات والمدارس والإدارات وبرامج الهندسة المعمارية فى جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور الخشت، إن لجنة التحكيم ضمت فى عضويتها معماريين من الولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا ولبنان والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا واليونان وتركيا، ومنحت الجائزة لبرنامج الهندسة المعمارية والتكنولوجيا AET بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والذى تقوم بتدريسه الدكتورة هبه عصام خليل، وذلك من خلال تقييم 15 مشاركة من 12 دولة فى 4 قارات مدرجة فى القائمة المختصرة من بين أكثر من 35 مشاركا مسجلا، حيث تم التحكيم على أساس معيارين رئيسين هما التميز فى الممارسة التربوية، والتميز فى معالجة أهداف التنمية المستدامة.

ورأت لجنة التحكيم أن استديو التصميم الخاص بمقرر التصميم المجتمعى والتنمية الاجتماعية المستدامة، يرتبط بالبحث الإجرائى بواسطة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوات والتقنيات التى تشمل التقييم والألعاب والتفاوض والملاحظات والمجسمات ووسائل التواصل المختلفة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن طلاب كلية الهندسة هذا العام من خلال المقرر الفائز قد اشتركوا فى أنشطة المشروع البحثى "الرئات الحضرية الصغيرة: محاور التنمية الخضراء المتوافقة مع الصحة العامة" الذى فاز بالجائزة الثانية فى المسابقة التى أطلقتها الجامعة لتمويل المشروعات البحثية على هامش استضافة مصر فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، أنه سيتم عرض المشاريع الحائزة على جوائز فى معرض لجنة التعليم UIA خلال المؤتمر العالمى الثامن والعشرين فى كوبنهاجن بالدنمارك، مشيرا إلى أن النسخة الثانية من جائزة UIA للابتكار فى التعليم المعمارى تعترف بالتميز فى تعليم التصميم المعمارى والحضرى، مع التركيز على طرق التدريس المبتكرة التى تعزز المساهمات فى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولى للمهندسين المعماريين (UIA) منظمة دولية غير حكومية مقرها فى باريس، تأسست عام 1948، وهى المنظمة الوحيدة التى تمثل المهندسين المعماريين فى جميع أنحاء العالم حيث تعمل على توحيد المهندسين المعماريين، والتأثير على السياسات العامة فى البناء والتنمية، وتطوير الهندسة المعمارية فى خدمة احتياجات المجتمع.