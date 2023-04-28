عودة الشتاء.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.





كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة اليوم الجمعة حيث يشعر المواطنون بأجواء ربيعية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية إن الانخفاض سيكون خلال فترات النهار وفترات الليل، مشددة على ضرورة الانتباه لطبيعة الملابس خصوصا فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، كما نصحت باصطحاب "جاكت".

وأوضحت أن هناك فرصا لسقوط الأمطار بالمناطق الساحلية من الخميس وحتى السبت، ولكنها ستكون خفيفة غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

وعن طقس يومى السبت والأحد، قالت: تصل درجات الحرارة الصغرى لـ15 درجة مئوية مع نشاط الرياح، مما يشعرنا ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، موضحة أن نشاط الرياح لن يكون مثيرا للرمال والأتربة.

ولفتت الأرصاد، إلى أن هناك اضطرابا فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط، كما تسجل سرعة الرياح من 60:70 كم /س، وارتفاع الأمواج من (2.5:3.5 متر).



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 26 15

العاصمة الإدارية 26 15

6 أكتوبر 27 16

بنهــــا 26 15

دمنهور 24 14

وادى النطرون 21 15

كفر الشيخ 25 15

المنصورة 25 15

الزقازيق 26 15

شبين الكوم 26 15

طنطا 26 15

دمياط 24 16

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 27 16

السويس 27 16

العريش 24 15

رفح 24 15

رأس سدر 31 15

نخل 33 07

كاترين 25 06

الطور 32 20

طابا 30 20

شرم الشيخ 35 21

الإسكندرية 22 15

العلمين الجديدة 23 16

مطروح 21 15

السلوم 22 15

سيوة 27 17

رأس غارب 27 21

الغردقة 35 22

سفاجا 34 21

مرسى علم 34 22

شلاتين 29 23

حلايب 27 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 26 22

الفيوم 32 17

بنى سويف 31 17

المنيا 32 16

أسيوط 33 16

سوهاج 34 19

قنا 35 22

الأقصر 36 22

أسوان 37 21

الوادى الجديد 35 22

أبوسمبل 34 25