حصاد الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى "الإنفوجراف الأسبوعى" فى نسخته الـ 140 حول حصاد أهم أنشطة الوزارة خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من 21 وحتى 27 أبريل الجارى، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة.





وسلط الإنفوجراف الضوء على اجتماع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المصرى الأمريكى، كما عقد الوزير اجتماعا مع مديرى مديريات الزراعة والطب البيطرى بالمحافظات، لمتابعة العديد من الملفات المهمة، وعلى رأسها متابعة حصاد القمح ومنع التعديات على الأراضى الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية فى الذرة وفول والصويا والقوافل البيطرية والتحسين الوراثى.



فيما تابع وزير الزراعة سير العمل بإدارات الوزارة المختلفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما تابع حصاد وتوريد محصول القمح، كما وجه بإقامة معرض "خير مزارعنا لأهالينا" على هامش معرض زهور الربيع والمزمع انطلاقه منتصف مايو القادم فى المتحف الزراعى بالدقى.

فيما أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنفوجرافا وفيديو استعرض خلاله أبرز أنشطة وزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة ومديرياتها خلال أجازة عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء.

كما افتتح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية موسم حصاد المحاصيل الشتوية بمحطة البحوث الزراعية بسخا فى كفر الشيخ، فيما واصلت معامل معهد صحة الحيوان العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث استقبلت عينات أغذية ذات الأصل الحيوانى لفحصها، وكذلك واصل المعمل المركزى للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية، العمل طوال أيام إجازة عيد الفطر بكل أقسامه، واستقبل المعمل عينات المبيدات إلى جانب عينات الحاصلات الزراعية المختلفة وإجراء التحاليل وإصدار النتائج.



فيما بلغ إجمالى عدد الشهادات التى أصدرها المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، خلال الإجازة حوالى 5500 شهادة، بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء، كما استقبل المعمل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث تفقد المعامل التابعة للمعمل، وتفقد سير العمل خلال الإجازة، والتقى بالعاملين والباحثين بالأقسام المختلفة.

وأعلنت الإدارة المركزية لحماية الأراضى تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، كما واصل جهاز حماية الأراضى بالمحافظات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتصدى لها، كما أكد الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى أن الإدارة على مستوى كافة المحافظات تقوم بمتابعة حقول تقاوى المحاصيل الاستراتيجية لتقاوى الإكثار، حيث تم دراس حوالى 2320 فدانا لأصناف القمح الإكثار المختلفة.



كما واصلت معامل مشروع مكافحة العفن البنى فى البطاطس فحص عينات البطاطس التصدير والسوق المحلى، حيث يقوم الباحثون والفنيون بالمشروع بفحص العينات وسرعة استخراج النتائج لتسهيل إجراءات التصدير.

كما أكد الدكتور احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن المحاصيل الشتوية القمح والبنجر والفول لم تتأثر بالافات المرضية والحشرية، مشيرا إلى أنه على مدار الموسم كانت لجان المرور فى حالة تواجد مع المزارعين للتعرف على الإصابات ومكافحتها.



واجتمعت قيادات وزارة الزراعة خلال إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء فى النوبارية لمنع التعديات على الأراضى الزراعية فى محافظات البحيرة والمنوفية والإسكندرية ومطروح، فيما انطلت قافلة بيطرية مجانية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية ومديرية الطب البيطرى بشمال سيناء لفحص وعلاج الإبل والأغنام والماعز والأبقار لجميع المربين، كما حصل معهد بحوث التناسليات الحيوانية على تجديد شهادة الإعتماد فى مجال التدريب "الأيزو" ISO 21001:2018 حيث يمتلك المعهد مركزا تدريبيا معتمد يساهم فى رفع المستويين العلمى والفنى للأطباء البيطريين العاملين داخل جمهورية مصر العربية والوافدين من الخارج ويعتبر تجديد هذا الاعتماد اعترافا من المجلس الوطنى للاعتماد بجودة التدريب فى المعهد من حيث المادة العلمية والتدريب العملى وكفاءة المحاضرين، وكذلك توفر كافة الوسائل التعليمية الحديثة بالمعهد.