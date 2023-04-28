مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفى

جدة - نرمين السيد - مواقيت الصلاة فى التوقيت الصيفى 2023

مجلس الوزراء: بدء العمل بالتوقيت الصيفى

أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه وفقاً للقانون الصادر مؤخراً فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، تكون الساعة القانونية فى مصر هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تطبيقاً لنص القانون الصادر فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حالياً بمقدار ستين دقيقة، اعتباراً من الساعة 12 صباحاً (00:01) من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).