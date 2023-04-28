وزير الرى يتفقد أعمال تطهير الترع بمحافظة المنوفية فى إطار الإستعداد لفترة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 28 أبريل 2023 12:29 مساءً - الدكتور سويلم يوجه بالآتى: قيام مسئولى الري بالمنوفية بمراجعة عاجلة لخطة التطهيرات ، والتنسيق الفورى مع المحافظة لرفع نواتج التطهيرات وتراكمات القمامة علي جسور الترع

- قيام إدارة صيانة المجاري المائية بمراجعة خطة التطهيرات بمختلف المحافظات وموقف التنفيذ على الطبيعة والبرامج الزمنية للتنفيذ

- التنسيق بين الادارات المركزية للرى بمختلف المحافظات وأجهزة المحافظات حيال رفع مخلفات التطهيرات داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فورى

- قيام مديري عموم الرى بالمحافظات بتشديد الرقابة علي جودة تطهيرات الترع من الحشائش ، وتجنب التطهيرات الجائره على جسور الترع

- خطه التطهيرات أحد معايير تقييم الأداء وتحديد المكافآت

- مواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين

- التنسيق بين الوزارة ومحافظة المنوفية لبحث إمكانات استغلال منافع الري بالمحافظة بالشكل الأمثل

قام السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الجمعة الموافق ٢٨ إبريل ٢٠٢٣ بتفقد أعمال تطهيرات الرياح المنوفى وبحر شبين وترعة الساحل بمحافظة المنوفية ، ومتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع ، والإطمئنان على إستقرار الجسور وقدرة هذه المجارى المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة ، وذلك فى إطار متابعة الإستعدادات الحالية لفترة أقصى الإحتياجات المقبلة.

ووجه الدكتور سويلم خلال الزيارة بقيام مسئولى الري بمحافظة المنوفية بالتنسيق الفورى مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات وتراكمات القمامة علي جسور الترع وخاصة ترعة الساحل ، مع قيام مسئولى الرى بمحافظة المنوفية - خلال ٤٨ ساعة من تاريخه - بمراجعة خطة التطهيرات بزمام المحافظة ، واجراء ما يلزم من تعديلات وفقا لما تم ملاحظته بترعة الساحل و بحر شبين لسرعة إستكمال أعمال تطهيرات الترع بزمام المحافظة.

كما وجه سيادته بقيام الادارة المركزية لصيانة المجاري المائية - خلال اسبوع من تاريخه - وبالتنسيق مع كافة الادارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بمراجعة خطة التطهيرات بمختلف المحافظات وموقف تنفيذ اعمال التطهيرات علي الطبيعة ومدى مناسبتها للبرامج الزمنية وتوقيتات الاحتياج حسب كل محافظة ، على ان يتم بعد إعداد هذه الخطة التنسيق بين الادارات المركزية بالمحافظات وأجهزة المحافظات حيال رفع مخلفات التطهيرات داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فوري.

وأكد الدكتور سويلم على قيام مديري عموم الرى بجميع المحافظات بتشديد الرقابة علي جودة تطهيرات الترع من الحشائش وخاصة الحشائش الغاطسة التى تعيق امرار التصرفات المائية المطلوبة بالترع ، وتجنب التطهيرات الجائره علي جسور الترع.

كما أكد سيادته أن إعداد خطة فعالة ومتكاملة لتطهير الترع سيكون أحد معايير تقييم الأداء وتحديد المكافأت لجميع العاملين بالادارات المختلفة.

وأكد سيادته على ضرورة مواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.

كما وجه الدكتور سويلم بقيام السيد الدكتور/ مساعد الوزير للاستثمار والشركات بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية وأجهزة المحافظة المختصة لبحث إمكانات استغلال منافع الري بالمحافظة بالشكل الأمثل.