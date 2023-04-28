وزارة الخارجية: متابعة عملية إجلاء الرعايا المصريين من السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 28 أبريل 2023 12:29 مساءً - على ضوء إستمرار عملية إجلاء الرعايا المصريين من السودان، تهيب وزارة الخارجية بالسادة المواطنين المتواجدين في السودان والراغبين في العودة الي أرض الوطن التوجه إلى مناطق التجمع التالية:
١- القنصلية المصرية في بورتسودان او مطار بورتسودان
٢- مطار دنقلا
٣- معبر قسطل
٤- معبر أرقين
هذا، وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي إتصالات السادة المواطنين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:
01281943533
01283176900
01281943599
01283176913
01283176857
01283176881
01283176903
01283176894
01281943990
01283176866