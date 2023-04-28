رئيس وزراء اليابان يزور مصر غدا لبحث تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أبريل 2023 12:30 مساءً - قال سفير اليابان لدى مصر، أوكا هيروشى إن رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، سيزور مصر غدًا السبت، وذلك في إطار الجهود المستمرة التى تبذلها مصر واليابان لتحقيق التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي والدولى، وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأضاف السفير - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن رئيس الوزراء سيبدأ جولته الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا بزيارة مصر وهو ما يعكس أهمية العلاقة بين البدين، مشيرًا إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، حيث ترى اليابان أن مصر شريكًا لا غنى عنه ومهمًا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفت السفير إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل زيادة الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية في المنطقة، مؤكدًا على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تعتبر اليابان واحدة من أهم شركاء التجاريين لمصر،

وقال "في الواقع تضاعفت الاستثمارات المباشرة الأجنبية لليابان في مصر العام الماضي، وتسعى الشركات اليابانية إلى استكشاف فرص الأعمال في مصر، كما تقدم اليابان الدعم المالي والفني لمشاريع التنمية في مصر، وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة في البلاد من خلال التعاون في مجال بناء القدرات".

وأشار السفير إلى أن مصر شريك مهم لليابان في الشرق الأوسط، حيث تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي وموارد طبيعية كبيرة، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الأيدي العاملة المحلية، كما تعد مصر بوابة للتجارة والاستثمار في المنطقة.

وأوضح السفير أن هذه الزيارة تؤكد حرص اليابان على تطوير علاقاتها مع مصر، ودعمها لجهودها في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في المنطقة، وفتح الطريق للاستشارات وتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال إن رئيس الوزراء الياباني سيبحث مع كبار المسئولين في مصر سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات الحوار السياسي والطاقة المتجددة والبنية التحتية والغذاء والزراعة والتعليم والسياحة، وكذلك التحديات الإقليمية والعالمية وكيفية التعاون لمواجهتها.