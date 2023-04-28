وزير الرى يتفقد أعمال تطهير الترع بمحافظة المنوفية (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة، أعمال تطهيرات الرياح المنوفى وبحر شبين وترعة الساحل بمحافظة المنوفية، ومتابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع، والاطمئنان على استقرار الجسور وقدرة هذه المجارى المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة، وذلك فى إطار متابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات المقبلة.





ووجه الدكتور سويلم خلال الزيارة بقيام مسؤولى الرى بمحافظة المنوفية بالتنسيق الفورى مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات وتراكمات القمامة على جسور الترع وخاصة ترعة الساحل، مع قيام مسؤولى الرى بمحافظة المنوفية - خلال 48 ساعة من تاريخه - بمراجعة خطة التطهيرات بزمام المحافظة، وإجراء ما يلزم من تعديلات وفقا لما تم ملاحظته بترعة الساحل وبحر شبين لسرعة استكمال أعمال تطهيرات الترع بزمام المحافظة.

كما وجه بقيام الادارة المركزية لصيانة المجارى المائية - خلال أسبوع من تاريخه - وبالتنسيق مع الادارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بمراجعة خطة التطهيرات بمختلف المحافظات وموقف تنفيذ أعمال التطهيرات على الطبيعة ومدى مناسبتها للبرامج الزمنية وتوقيتات الاحتياج حسب كل محافظة، على أن يتم بعد إعداد هذه الخطة التنسيق بين الادارات المركزية بالمحافظات وأجهزة المحافظات حيال رفع مخلفات التطهيرات داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فورى.

وأكد الدكتور سويلم، على قيام مديرى عموم الرى بجميع المحافظات بتشديد الرقابة على جودة تطهيرات الترع من الحشائش وخاصة الحشائش الغاطسة التى تعيق امرار التصرفات المائية المطلوبة بالترع، وتجنب التطهيرات الجائرة على جسور الترع.

كما أكد أن إعداد خطة فعالة ومتكاملة لتطهير الترع سيكون أحد معايير تقييم الأداء وتحديد المكافآت لجميع العاملين بالإدارات المختلفة.

وأكد على ضرورة مواصلة التنسيق بين أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.

كما وجه الدكتور سويلم بقيام مساعد الوزير للاستثمار والشركات بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنوفية وأجهزة المحافظة المختصة لبحث إمكانات استغلال منافع الرى بالمحافظة بالشكل الأمثل.