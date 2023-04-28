غدا.. وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السودانى

جدة - نرمين السيد - فى سياق متصل، أهابت وزارة الخارجية، بـ المواطنين المتواجدين فى السودان والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن التوجه إلى 4 مناطق. وقالت الخارجية، فى بيان، إن على المواطنين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن التوجه إلى مناطق التجمع التالية: 1- القنصلية المصرية فى بورتسودان او مطار بورتسودان

2- مطار دنقلة

3- معبر قسطل

4- معبر أرقين

وتابعت الخارجية: "وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية فى تلقى اتصالات المواطنين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية":

01281943533

01283176900

01281943599

01283176913

01283176857

01283176881

01283176903

01283176894

01281943990

01283176866

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