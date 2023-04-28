وزير الخارجية يستقبل غدا المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أبريل 2023 01:27 مساءً - يستقبل سامح شكري وزيـر الخارجية، غداً السبت، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل السفير دفع الله الحاج علي، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني.

كان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية قد أكد، على أن تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين بالسودان يجري على قدم وساق، حيث نجحت جهود الدولة،الخميس فى إعادة 1365 مواطناً عبر الإجلاء البري و1283 مواطناً عن طريق الإجلاء الجوى، بإجمالى 2648 مواطناً.

وأضاف السفير أبو زيد أنه بذلك يصل عدد المواطنين الذين تم إجلائهم منذ بداية الأزمة إلى 5327 مواطناً، موضحا أن القوات المسلحة قامت بتنفيذ 9 طلعات جوية اليوم الخميس في إطار تنفيذ خطة إجلاء المصريين العالقين في السودان ليصل بذلك عدد إجمالى الطلعات الجوية التى تم تنفيذها إلى 23 طلعة جوية.

كما قامت القوات المسلحة بتوفير مواد غذائية وإسعافية لما يزيد عن 1000 مواطن من المصريين المنتظر إجلائهم خلال عمليات الإجلاء الجوي الجارية.