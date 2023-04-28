التعليم العالى: تجديد ندب عادل عبدالغفار مُتحدثا رسميا للوزارة

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارًا وزاريًا بتجديد ندب الدكتور عادل عبدالغفار أستاذ الإعلام والرأى العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مستشارًا إعلاميًا ومُتحدثًا رسميًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.





وشغل عادل عبدالغفار منصب المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى الأسبق لوزارات التربية والتعليم والبيئة والتموين والتجارة الداخلية وجامعة القاهرة. كما شغل عبدالغفار عدة مناصب أكاديمية منها: رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامى، عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف، عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة، والرئيس السابق للجنة قطاع الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالى. وأثرى عبدالغفار المكتبة العلمية العربية بمؤلفات وبحوث عديدة حول الإعلام وقضايا التنمية، كما شارك فى عشرات المؤتمرات العلمية، وصُنفت بحوثه العلمية ضمن الـ5% الأكثر تأثيرًا على المستوى العربى فى مجال الإعلام، بالإضافة إلى إشرافه ومناقشته العديد من الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه. كما أسهم عبدالغفار فى تدريب مئات الإعلاميين العرب والأفارقة، وقدم عشرات البرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين بمؤسسات الدولة، وأشرف على إعداد الكثير من استراتيجيات الإعلام التنموى بعدد من الدول العربية، وحظى بتكريم العديد من المؤسسات المصرية والعربية.

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