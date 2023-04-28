يوسف أيوب: جهود مصر لم تتوقف لإجلاء الرعايا من السودان وتوفير الأمن والسلامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أبريل 2023 03:30 مساءً - أكد الكاتب الصحفي يوسف أيوب، رئيس تحرير "صوت الأمة"، أنه منذ بدء الأزمة في السودان، تعمل الدولة المصرية على توفير الأمن والسلامة للجالية المصرية المتواجدة هناك وسرعة إجلائهم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية فى قناة "dmc"، أن ما يحدث فى السودان الآن أضاف مجموعة من الأعباء على الدولة المصرية لكن خلية الأزمة تتعامل مع الوضع ضمن ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة المصرية.

وأضاف: "الكل كان يعمل بتنسيق وتناغم مستمر واحترافية شديدة جدا.. سواء فيما بينهم أو مع الأشقاء في السودان من أجل توفير ممرات آمنة للجالية المصرية فى السودان".

وتابع الكاتب الصحفي: "فيما يخص الوضع فى السودان نحن نتكلم عن وضع جغرافي شديد الصعوبة.. والمسافات بين المدن السودانية شاسعة والاشتباكات المتواصلة.. كل هذه الأمور كان تفرض أعباء على خلية الأزمة.. والجهود المصرية لم تتوقف لإجلاء الرعايا المصريين والعمل أيضا على إجلاء رعايا الدول العربية والدول الصديقة التى رأت المجهود الكبير للدولة المصرية.. ومعبر أرقين مفتوح منذ بدء الأزمة من أجل عودة المصريين ورعايا الدول الصديقة".