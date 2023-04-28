محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع العامل الأول بامبابة

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جدة - نرمين السيد - وتابع محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير شارع العامل الأول بإمبابة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، موجها باستدعاء الشركة المسؤولة عن أعمال الرصف وتلاشى عددا من الملاحظات بالطريق وأرصفه المشاة والجزيرة الوسطى قبل الاستلام النهائى للأعمال ومراجعه مدى التزامها بتطبيق كل المعايير والمواصفات المحددة للأعمال.
وشملت جولة المحافظ تفقد الحالة العامة للنظافة بشوارع إمبابة ومناطق المنيرة، موجها رئيس هيئة النظافة بأن تشمل ورديات العمل على مدار اليوم وعدم السماح بوجود اى تراكمات ومتابعه أداء الشركات العاملة بقطاعات الحى.
كما تابع أحمد راشد حالة الإشغالات ومدى التزام المحال والمنشآت التجارية بشوارع السوق والعامل بخط التنظيم مشددا على عدم السماح بالتعدى على أرصفة المشاة ونهر الطريق لعدم إعاقة حركة المارة وكلبشة السيارات المتعدية على الجزر الوسطى بالانتظار الخاطئ بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.
واستمع المحافظ خلال جولته لآراء المواطنين وعددا من الشكاوى لديهم، مؤكدا أن المحافظة حريصه على الاستجابة لكل مطالب مواطنيها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمشرف على حى شمال الجيزة، وياسر سامى رئيس حى العجوزة.
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