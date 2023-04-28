الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - ويستمر الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء حتى منتصف الأسبوع المقبل، للتراوح درجات الحرارة على القاهرة حول 25 درجة ويكون الطقس مائل للبرودة ليلا.
وتنشط الرياح على جميع الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وتؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، وتصل ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 3 أمتار.
ونصحت الهيئة، المواطنين بعدم تخفيف الملابس فى ساعات الليل والصباح الباكر.
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