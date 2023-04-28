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تعديل نقاط تجمع وإجلاء المصريين من السودان.. وهذه أرقام التواصل بغرفة الأزمات

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أبريل 2023 05:28 مساءً - إلحاقاً بالإعلان الصادر عن وزارة الخارجية صباح اليوم الجمعة والذي يتضمن التوجيه بنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان، والراغبين في العودة إلي مصر، يرجى الإحاطة بأنه تم تعديل نقاط التجمع والإجلاء لتكون على النحو التالي:

 

١-القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بورتسودان (إجلاء بحري).

٢-معبر قسطل (إجلاء بري). 

٣-معبر أرقين (إجلاء بري).

 

وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي إتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين بشأن الجالية المصرية في السودان على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية :

 

01281943533

 

01283176900

 

01281943599

 

01283176913

 

01283176857

 

01283176881

 

01283176903

 

01283176894

 

01281943990

 

01283176866

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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