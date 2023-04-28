عاجل- الخارجية: تعديل نقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان

1-القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى بورتسودان "إجلاء بحرى".
2-معبر قسطل "إجلاء برى".
3-معبر أرقين "إجلاء برى".
هذا، وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية فى تلقى إتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين بشأن الجالية المصرية فى السودان على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:
01281943533
01283176900
01281943599
01283176913
01283176857
01283176881
01283176903
01283176894
01281943990
01283176866
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