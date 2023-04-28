خبير تربوى: آلية تقويم امتحان الثانوية العامة حق للدولة وليس ولى الأمر

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور عاصم حجازى، أستاذ علم النفس التربوى بجامعة القاهرة، على مطالبات أولياء الأمور المتكررة بزيادة الوقت المخصص لامتحان طلاب الثانوية العامة أو تقليل عدد أسئلة الامتحان، قائلا: التعليم حق للطالب أما التقويم فحق للدولة.





وأضاف حجازى، فى تصريحه على جروب "حوار مجتمعى تربوى" الذى يضم عدد من أولياء الأمور وخبراء التعليم ومسؤولى وزارة التربية والتعليم، أنه يحق لولى الأمر أن يراجع المسؤولين فى طريقة التدريس كونها غير مناسبة مثلا، أو فى حضور الطلاب للمدرسة، وتوزيع المناهج على الفترة الزمنية والحذف والإضافة والتعديل، وما إلى ذلك، فإذا انتهى التعليم وجاء دور التقويم، فهنا ينتقل الحق للدولة والمجتمع.

وأوضح أن التقويم حكم على أداء الطالب ومدى صلاحيته للانخراط فى مسارات معينة لخدمة المجتمع، وبعض هذه المسارات قد يشكل خطرا على المجتمع إذا كان مستوى العاملين فيها ضعيفا، لهذا فإن دور ولى الأمر والطالب فى التقويم يقتصر على مراقبة العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، فإذا ما توافرت هذه الشروط فلا ينبغى طرح فنيات التقويم للمناقشة.

وأكد الخبير التربوى، أنه لا مانع أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن جميع إجراءات التقويم كطريقة وعدد الأسئلة ونوعيتها والزمن المخصص لها، شريطة أن يكون هذا للإعلان وليس للمناقشة وإبداء الرأى طالما أنه مطبق على الجميع.

وخلال الأيام الماضية، وبعد طرح وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية لتدريب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة، طالب العديد من أولياء الأمور بزيادة الفترة الزمنية المخصصة للامتحان وتقليل عدد الأسئلة، مشيرين إلى أن الكثير من الطلاب حينما أجابوا عن أسئلة النماذج الاسترشادية استغرقوا وقتا أطول من الزمن المخصص للامتحان.

لكن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن الوزارة تراعى تناسب عدد الأسئلة مع زمن الامتحان والوقت المخصص للمراجعة، مطالبا أولياء الأمور بعدم التدخل فى فنيات التقويم.

وبعد ذلك، عقد الوزير اجتماعا مع خبراء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، طالبهم خلاله بتقليل عدد أسئلة الاختيار من متعدد بامتحانات الثانوية العامة، حتى يتوفر وقت للطلاب للمراجعة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعلن أعداد الأسئلة النهائية والدرجات المخصصة لكل سؤال فور الانتهاء من المواصفات الجديدة.

وهنا قال الدكتور عاصم حجازى، إن الوقت المخصص للامتحانات ليس بالضرورة إن يكون كبيرا، بحيث يراجع الطالب إجاباته، فبعض الاختبارات "تحصيلية" - مثل اختبارات الثانوية العامة- أى اختبارات سرعة، بمعنى أن إجابة الطالب على أكبر عدد من الأسئلة فى وقت محدد عملية مقصودة وجزء أساسى من الاختبار، بخلاف اختبارات القوة والتى يطلب فيها من المجيب إجابة معينة بدون التقيد بزمن محدد، وهذا يكون فى اختبارات الميول والاتجاهات وليس فى الاختبارات التحصيلية.

وأشار إلى أن النظرية الحديثة فى القياس تسعى إلى تقدير قدرة الطالب من خلال عدد ونوعية الأسئلة التى يجيب عليها، وهذا معناه أنه وفقا لهذه النظرية، فإن بعض الأسئلة تكون صعبة وتقدر بدرجة أكبر وبعضها يكون أقل صعوبة ومقدر بدرجة أقل وهكذا، مؤكدا أن كل هذه المسائل فنية يدركها المتخصصون جيدا ولا تؤثر على حق الطلب فى الحصول على الدرجة التى يستحقها، بل على العكس هذه الطرق العلمية تضمن حصول كل طالب على حقه بشكل عادل.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 12 يونيو المقبل، وتستمر حتى 13 يوليو 2023، وتعقد ورقيا بنظام الكتاب المفتوح، إذ يتسلم الطلاب "كتيبات مفاهيم" تتضمن كل المفاهيم والقوانين والخرائط والنصوص، التى تفرغ الطالب للفهم مخرجات التعلم بعيدا عن الحفظ، وتنقسم أسئلة الامتحانات إلى 85% اختيار من متعدد، و15% مقالى، أما التصحيح فيجرى إلكترونيا بنسبة 100%.