البابا تواضروس يستقبل الأنبا ماركوس ووفدا من الراهبات (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير الشهيدة دميانة للراهبات ببرارى بلقاس ومعه وفدًا كبيرًا من راهبات الدير.





وصلوا القداس الإلهى، وقدم قداسته لهن عدة كلمات روحية وأجاب على أسئلتهن فى موضوعات شتى كما أنشدن عدة ترانيم من تأليفهن و تلحينهن، وسبحن بها بأداء جميل ومؤثر. وقدمن لقداسة البابا عرضًا لأنشطة الدير والمنتجات الفنية الرقيقة التى ينتجهن سواء أيقونات أو مشغولات متعددة. وفى ختام اللقاء قدم لهن قداسته بعض الهدايا التذكارية والتقطن الصور التذكارية مع قداسته.

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