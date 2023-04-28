جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف، أبرز النصائح التى احتواها الكتاب، ومنها، اهتمام الزوجين بكتابة الديون حذرا من نسيانها، وإجراء الفحوص الطبية الدورية فى حدود دخل الأسرة، وعدم إلزام الزوجة بالإنفاق على البيت، فى حين إلزام الزوج بالنفقة على زوجته وبيته.
كما جاء فى النصائح إلزام الزوج بالوفاء بشروط عقد الزواج، والمحافظة على شكر النعم لدوامها، والنظر دائما إلى من أهم أقل دخلا، وتحفيز الأبناء على العيش بإمكانيات الأسرة، وإلزام الزوج برد الديون حال استدانته لعلاج زوجته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النفقة واجبة.. وصايا مهمة من دار الإفتاء للأزواج (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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