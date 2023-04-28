"اليوم" يستعرض جهود الدولة المصرية في إجلاء رعاياها ومساندة الأشقاء في السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أبريل 2023 08:24 مساءً -

استعرض برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، جهود الدولة المصرية في إجلاء رعاياها ومساندة الأشقاء في السودان.

وقال مراسل dmc، محمد رياض، إن هناك جهود ضخمة تسير على قدم وساق داخل معبر أرقين الحدودي مع دولة السودان، حيث تستمر الأعمال على مدار الـ24 ساعة دون توقف.

أضاف: كان هناك مساء أمس العشرات من الحافلات قادمة من الأراضي السودانية، تقدر ما بين 50 : 60 حافلة تحمل مواطنين من الأراضي السودانية، وهناك تيسير للإجراءات خلال فترات زمنية قليلة لعبور المواطنين إلى الأراضي المصرية.

وأكمل: تم الإعلان عن إجلاء 5327 شخص من المصريين عبر الموانئ الجوية والبرية من الأراضي السودانية، كما استقبل معبر أرقين 200 فلسطيني و840 شخص من الأتراك، ووصلت الجنسيات إلى 50 جنسية تم إجلائها من السودان.

وفي وقت سابق، استقبلت قاعدة شرق القاهرة العسكرية الجوية، دفعات من المصريين القادمين من السودان، حيث تم استقبالهم بالأعلام المصرية والورود بعد نجاح السلطات المصرية فى إجلائهم.

أهابت وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم الجمعة، وعلى ضوء استمرار عملية إجلاء الرعايا المصريين من السودان - بالمواطنين المتواجدين فى السودان والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن التوجه إلى مناطق التجمع التالية:

1 - القنصلية المصرية في بورتسودان أو مطار بورتسودان.

2 - مطار دنقلة .

3 - معبر قسطل .

4 - معبر أرقين .

وذكرت وزارة الخارجية في بيان اليوم، أن غرفة الأزمات بالوزارة تستمر في تلقي اتصالات المواطنين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

01281943533 - 01283176900 - 01281943599 - 01283176913 - 01283176857 - 01283176881 - 01283176903 - 01283176894 - 01281943990 - 01283176866 .