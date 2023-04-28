جدة - نرمين السيد - ليرد المهندس المسؤول: "إحنا ضاغطين عشان نكون ملتزمين بكلامنا مع حضرتك فى 30 يوليو". وتابع السيسى: "إحنا معملناش أسواق فقط، ولكن عملنا المحلات عشان نقول للناس الموجودة هنا فى المقطم والمنطقة المحيطة عندكم فرصة للمشغولات الفنية أو الحرف اليدوية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى عن سوق المقطم: فرصة للناس تعرض أعمالها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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