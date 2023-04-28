متابعة موقف الطلاب الدارسين بالسودان.. أبرز حصاد الحكومة فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وشمل التعديل المادة 62 لتنص هذه المادة على أن تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، فضلا عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، واستهدف التعديل زيادة الموارد المالية الحالية لتلك النقابات لتحقيق أهدافها فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، ولتكون قادرة على تأمين مستقبل أعضائها ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.

كما تم الموافقة على مشروع قرار بشأن انضمام مصر إلى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الإقليمى للبحث والتنمية والتدريب فى مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "AFRA"، والتى نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد، بدلا من العمل على مدها كل خمس سنوات، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية"، وذلك فيما يتعلق بطلب مؤسسة جامعات المعرفة الدولية المستضيفة لفرع جامعة كوفنترى داخل مصر، الموافقة على إضافة 8 برامج دراسية جديدة.

كما تضمنت القرارات أيضا، وفقا للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بإزالة صفة النفع العام عن بعض المساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، ناحية محافظة الإسكندرية، تحت إشراف جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، ليعاد تخصيصها لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لاستخدامها كظهير خلفى ومنطقة لوجستية، بهدف تنفيذ التوسعات المستقبلية لميناء الإسكندرية، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بنقل تبعية مستشفى القاهرة الجديدة المركزى، التابع لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، كما تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة أسوان التصرف بنظام حق الانتفاع فى قطعة أرض بمساحة 1000م2، بمنطقة الشرفا، بمركز إدفو، لصالح شركة مطاحن مصر العليا، لإقامة مستودع دقيق، ويأتى ذلك بالنظر لأهمية هذا المشروع الذى يحقق توفير كميات الدقيق اللازمة لأهالى المنطقة والمخابز.

وتم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، فى جلستها رقم 95، المنعقدة بتاريخ 3 أبريل 2023، وذلك لعدد 34 موضوعا، فى حين تم استعراض تقرير عن الأداء المالى للهيئة العامة للرعاية الصحية عن النصف الثانى من العام المالى 2021-2022، وذلك فى ضوء اختصاصها بتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية من خلال المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، التى يصدر قرار بضمها للنظام، وغيرهما من المستشفيات الخاصة، بعد تأهيل هذه المستشفيات طبقا لمعايير الجودة والاعتماد.

بالإضافة إلى الموافقة على المقترح الخاص بإطلاق المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفورى لرد متأخرات أعباء الصادرات، المستحقة للشركات المصدرة عن ملفاتها المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31-12-2022، وذلك فى حدود مبلغ 10 مليارات جنيه، تتولى وزارة المالية تدبيرها.

أما عن الاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير، اجتماعا لمناقشة رؤية شركة "المقاولون العرب" للعمل خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب صدور القرار الجمهورى بإعادة تشكيل مجلس إدارتها مؤخرا، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة الشركة، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة الشركة، فضلا عن اجتماع لاستعرض نتائج الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، التى أعدتها وزارة المالية، وذلك بحضور وزيرى الصحة والسكان، والمالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ومعاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير المالية لاستعراض مستهدفات موازنة العام المالى المقبل 2023-2024، حيث أكد التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بالوصول إلى فائض أولى من الناتج المحلى الإجمالى؛ وخفض عجز الموازنة، مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

كما ترأس رئيس الوزراء الاجتماع الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل تطورات الأوضاع فى السودان، وتأمين عودة أبناء مصر المتواجدين هناك.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، قام بإرسال برقية تهنئة إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة حلول الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء، حيث عبر عن أخلص التهانى القلبية لوزير الدفاع ولجميع أبناء القوات المسلحة البواسل، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على مصرنا الغالية بالرخاء والأمن، وعلى شعبها العظيم بالخير والتقدم، فضلا عن إرسال برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء، حيث تقدم بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهانى وأصدق التمنيات، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء الغالية وعودتها إلى الوطن الأم مصر.

كما شهد رئيس الوزراء والمستشار الاتحادى لجمهورية النمسا مراسم توقيع عقدى شراكة وتصنيع وتوريد مفاتيح السكك الحديدية بورشة "العباسية"، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بين الهيئة وشركة "فويست ألبين" مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية، وذلك على هامش منتدى الأعمال المصرى النمساوى، الذى تستضيفه القاهرة.

واستكمالا للأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فقد ترأس والمستشار الاتحادى لجمهورية النمسا مائدة مستديرة مشتركة لمجتمع الأعمال المصرى النمساوى، حيث أكد أن باب مصر مفتوح أمام الشركات النمساوية الراغبة فى الاستثمار أو التوسع فى السوق المصرية كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بحضور مسئولين رفيعى المستوى من حكومتى البلدين، وممثلين عن مجتمع الأعمال المصرى والنمساوى، كما شهد والمستشار الاتحادى لجمهورية النمسا مراسم توقيع عقدى شراكة وتصنيع وتوريد مفاتيح السكك الحديدية بورشة "العباسية"، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بين الهيئة وشركة "فويست ألبين" مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية، وذلك على هامش منتدى الأعمال المصرى النمساوى الذى تستضيفه القاهرة.

وكذلك شهد رئيس الوزراء والمستشار الاتحادى لجمهورية النمسا مراسم توقيع خطاب نوايا بشأن تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد بجمهورية النمسا، من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، وذلك فى إطار العلاقات الاقتصادية الثنائية القوية بين مصر والنمسا، والرغبة فى زيادة التعاون الاقتصادى، وأيضا شهد والمستشار الاتحادى لجمهورية النمسا، مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة "بلاسر وتويرر" النمساوية وشركة "بلاسر" مصر، بهدف إصلاح ورفع كفاءة وإعادة تأهيل عدد 30 ماكينة من ماكينات تجديد وصيانة السكة الحديد الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتى سبق وقامت بتوريدها الشركة، بالإضافة إلى توقيع عقد صيانة مستقبلى لمدة 15 عاما لعدد 34 ماكينة.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على مدار الأسبوع، فقد أورد التقرير اللقاء مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة موقف الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، وعدد من الموضوعات وملفات العمل الأخرى بالوزارة، بجانب لقاء مع مستشار النمسا والوفد المرافق له، حيث أكد أن هناك فرصا متنوعة للتعاون بين مصر والنمسا، ويجب العمل من الجانبين على استغلالها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور وزير الموارد المائية والرى، وسفير مصر فى فيينا.