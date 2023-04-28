عاجل- الخارجية: إجلاء 6399 مواطنا مصريا من السودان حتى الآن

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه فى إطار خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين فى السودان، نجحت مصر، اليوم 28 أبريل الجارى، فى إعادة 454 مواطنا مصريا بالسودان عبر الإجلاء البرى و618 مواطنا عن طريق الإجلاء الجوى، وذلك بإجمالى 1072 مواطنا.





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