وزارة الخارجية: مصر تنجح في إجلاء 6399 مواطناً مصرياً من السودان حتى اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أبريل 2023 11:28 مساءً - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه في إطار خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان، نجحت مصر، اليوم ٢٨ أبريل الجاري، في إعادة ٤٥٤ مواطناً مصرياً بالسودان عبر الإجلاء البري و٦١٨ مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي، وذلك بإجمالي ١٠٧٢ مواطناً. وأوضح السفير أبو زيد أنه بذلك يصل عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بدء الاشتباكات العسكرية في السودان إلى ٦٣٩٩ مواطن حتى الآن.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن القوات المسلحة قامت بتنفيذ عدد ٤ طلعات جوية اليوم ٢٨ أبريل الجاري، ليصل إجمالي الطلعات الجوية التي تم تنفيذها إلى ٢٧ طلعة جوية.