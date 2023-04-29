محافظ الإسكندرية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير منطقة الحضرة الجديدة

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير بمنطقة الحضرة الجديدة والتى تتم ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية ويجرى تنفيذها بموجب البروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء.





وقال المحافظ، وفقا لبيان للمحافظة اليوم الجمعة، أن إجمالى نسبة تنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة بلغت 98% بإجمالى تكلفة تقدر بنحو 148 مليونا و231 ألف جنيه، ليخدم بذلك نحو 121 ألف نسمة.

وكلف المحافظ بسرعة إنهاء أعمال رصف ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمناطق الأشد احتياجا لرفع العبء عن كاهل أهالى تلك المناطق، وأوضح أنه يجرى رصف 6 شوارع متبقية منها: (الشهيد طيار- وشارع التوحيد- وشارع السادات) من إجمالى 333 شارعا مستهدف رصفهم بمنطقة الحضرة الجديدة.

كما شدد على ضرورة القيام بالمتابعة اليومية والمستمرة لأعمال التطوير التى تتم فى المنطقة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة الإنارة بالمنطقة بنسبة 100% حيث تم تركيب 937 ذراع إنارة، و45 عامود إنارة و982 كشاف لخدمة الإنارة العامة بالمنطقة تلبيًة لاحتياجات الأهالى، مضيفا أنه تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى الذى يخدم المنطقة.