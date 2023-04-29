جمارك مطار برج العرب تضبط تهريب عدد من السلاسل الذهبية 

جدة - نرمين السيد - تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولى برئاسة محمد سعيد الشربينى مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من السلاسل الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابه على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران العربية تقدم الراكب و . خ . ط مصرى الجنسية لإنهاء إجراءات تفتيش حقائبه ، وبتمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كرم محمد عكاشة وأحمد كامل مأمورى الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أجسام غريبة وكثافات معتمة داخل إحدى حقائب الراكب كما تم عرض الراكب على جهاز فحص الأفراد بالأشعة فتلاحظ وجود كثافات على جسده.

وبسؤال الراكب بمعرفة مصطفى حسين رئيس الوردية عما إذا كان بحوزته بضائع اوأشياء تستحق ضرائب ورسوم جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخرى أجاب بالنفى.

وبالعرض على محمد سعيد الشربينى مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا من عاصم فتحى رئيس قسم الوديعة وبسمه كمال مأمور الحركة و حازم عطاالله رئيس قسم الأمن الجمركى ومصطفى حسين رئيس الوردية فتبين وجود ٤ سلاسل من معدن أبيض اللون يشتبه أن يكون معدن ثمين بوزن إجمالى 660 جم قائم تقريبا موضوعبن على شكل سلاسل لحقائب يد حريمى (سلسلة لكل حقيبة يد حريمى ) داخل حقيبة الراكب و 1 سلسلة من معدن أبيض اللون يشتبه أن يكون معدن ثمين بوزن إجمالى قائم 275 جرام تقريبا يرتديها الراكب بإجمالى 5 سلاسل من معدن أبيض اللون يشتبه أن يكون معدن ثمين بوزن اجمالى قائم ٩٣٥ جرام تقريبا افا الراكب بأنها جميعا سلاسل ذهبية عيار 24.

وقدرت القيمة الجمركية بصفة مبدئية لحين العرض على مصلحة دمغ المصوغات والموازين بحوالى 2 مليون و898 ألفا و500 جنيه.

قرر مصطفى العربى مديرعام الموانى الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 16 لسنة 2023.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.