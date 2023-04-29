جدة - نرمين السيد - أعلنت مستشفى بئر العبد النموذجى بشمال سيناء، تنفيذ قافلة طبية تضم عددا من التخصصات الطبية فى بئر العبد اعتبارا من اليوم السبت وتستمر فعالياتها حتى يوم الأربعاء المقبل؛ لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.





وقال الدكتور تامر حمدى أحمد مدير عام المستشفى، إن القافلة تبدأ اليوم السبت بمستشفى بئر العبد النموذحى، ثم تنطلق بعد غد الأحد بقرية قاطية، ثم الاثنين المقبل بقرية نجيلة، والثلاثاء الذى يليه بقرية بالوظة، وتختتم يوم الأربعاء القادم بمستشفى بئر العبد النموذجى. وأضاف أن القافلة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، وتضم تخصصات: الجراحة العامة، العظام، الباطنة العامة، الجلدية، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، أطفال، نساء وتوليد، والمسالك البولية، إلى جانب الأشعة وطب الأسرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قافلة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين فى بئر العبد اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.