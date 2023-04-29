وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السودانى اليوم

جدة - نرمين السيد - فى سياق متصل، أهابت وزارة الخارجية، بـ المواطنين المتواجدين فى السودان والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن التوجه إلى 4 مناطق. وقالت الخارجية، فى بيان، إن على المواطنين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن التوجه إلى مناطق التجمع التالية: 1- القنصلية المصرية فى بورتسودان او مطار بورتسودان 2- مطار دنقلة 3- معبر قسطل 4- معبر أرقين وتابعت الخارجية: "وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية فى تلقى اتصالات المواطنين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية": 01281943533 01283176900 01281943599 01283176913 01283176857 01283176881 01283176903 01283176894 01281943990 01283176866

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