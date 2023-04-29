صحف اليوم.. تفقد السيسى لأسواق نصف الجملة بالقاهرة يتصدر العناوين

جدة - نرمين السيد - ففى "الأهرام".. وتحت عنوان "الرئيس يتابع تنفيذ أسواق "نصف جملة" جديدة بالقاهرة ويوجه بتعميم التجربة فى حال نجاحها"، ذكرت الصحيفة أنه فى إطار متابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق "نصف جملة" لخدمة المواطنين، وزار الرئيس السيسى عدد من المناطق بمحافظة القاهرة، والتى شملت عددا من الأسواق الرئيسية الجديدة التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى حى مدينة نصر، والتى تتضمن أسواق "أحمد فخرى" و"حسن المأمون"، وفى حى المقطم أسواق عمار بن ياسر وسوق المقطم بمحور عبدالمجيد محمود وأيضا سوق حى الأمل وسوق نادى الشمس بمصر الجديدة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى ناقش القائمين على تنفيذ سوق أحمد فخرى، الذى يمتد على مساحة 2.64 فدان فى تقاطع شارع أحمد فخرى مع شارع اللواء عبدالرازق السنهورى، حيث أكد الرئيس أنه تم اختيار مواقع هذه الأسواق فى مناطق مناسبة بين أسواق الجملة الرئيسية وأسواق التجزئة حتى تكون تكلفتها مناسبة للمستهلكين، مما يجعل أسواق التجزئة تنظم أسعارها، حيث تم اختيار هذه النماذج الخمسة للأسواق ويتم افتتاحها فى 30 يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى وجه بنقل سوق الأمل، الذى يقع خلف سوق أحمد فخرى، ليكون جزءا منه عقب افتتاحه، مشيرا إلى أن هذه الأسواق بمثابة اختبار وفى حال نجاحها سيتم تعميم هذه الأسواق.

أما صحيفة "أخبار اليوم" ركزت على زيارة رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا إلى مصر، اليوم، تحت عنوان "اليوم.. رئيس وزراء اليابان يزور مصر فى بداية جولته الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا"، مشيرة إلى أن رئيس وزراء اليابان سيزور مصر اليوم فى بداية جولته بعدد من الدول تضم مصر وغانا وكينيا وموزمبيق وسنغافورة.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء اليابانى سيعقد اجتماعات مع قادة هذه الدول، لمناقشة مجموعة واسـعة من الموضوعات مثل القضايا الإقليمية والدولية، بما فى ذلك أوكرانيا، وكذلك العلاقات الثنائية، كما يعتزم خلال الزيارة إظهار عزم اليابان على الحفاظ وتعزيز النظام الدولى القائم على سيادة القانون اتجاه قمة هيروشيما "G7" وتأكيد المزيد من التعاون معها فى مختلف القضايا العالمية.

ونقلت الصحيفة عن وكالة الأنباء اليابانية قولها إن رئيس الوزراء اليابانى سيصل إلى القاهرة، اليوم السبت، كما سيشارك غدا فى القمة المصرية اليابانية بالقاهرة.

أما صحيفة "الجمهورية" ذكرت - تحت عنوان "شكرى يستقبل المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السودانى" - أن وزير الخارجية سامح شكرى سيستقبل، عصر اليوم، السفير دفع الله الحاج على المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السودانى، ومن المقرر أن يعقد اللقاء بمقر وزارة الخارجية.

وفى السياق ذاته.. وتحت عنوان "رسالة لأبو الغيط من البرهان".. نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع بالأمانة العامة للجامعة العربية تأكيده أن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية سيستقبل، غدا، وكيل الخارجية السودانية لتسليم رسالة من الفريق أول عبدالفتاح البرهان.