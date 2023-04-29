وزير الرى يتابع أعمال حماية شواطئ الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور سويلم بأن المشروعات المنفذة بمدينة الإسكندرية تعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، والعمل على استقرار المناطق السكنية والصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

وأضاف الوزير أنه سبق قيام الهيئة بتنفيذ عدد من المشروعات لحماية سواحل محافظة الاسكندرية الممتدة بطول حوالى 90 كيلومترا مثل مشروعات (إعادة تأهيل حاجز السلسلة بالميناء الشرقى- إعادة تأهيل الحاجز الغربى لقلعة قايتباى- إعادة تأهيل الحاجز الأوسط للميناء الشرقى- التغذية بالرمال بشواطئ إستانلى وأبى قير والمندرة- حماية عدد من المناطق الاستراتيجية بمنطقة حائط أبى قير)، والتى كان لها أثر كبير فى وقف التراجع المتزايد فى خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية لمدينة الإسكندرية، وكذا استعادة شواطئ المدينة بمناطق بئر مسعود والمحروسة، كما وفرت هذه المشروعات الحماية لمناطق الميناء الشرقى وقلعة قايتباى وعدد من المناطق الاستراتيجية المهمة بالمحافظة.

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع استكمال سلسلة من الحواجز الغاطسة (مرحلة أولى)، والذى نتج عنه حماية شواطئ وطريق الكورنيش من الأمواج العالية واستعادة الشواطئ المفقودة بالنحر وهو ما مكن محافظة الإسكندرية من زيادة الاستثمارات بالمنطقة، والمشروع عبارة عن لسان بحرى على شكل حرف L أمام المحروسة بطول إجمالى 620 مترا ورصيف بحرى بطول 125 مترا عموديا على الكورنيش و30 متر موازيا للكورنيش.

كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تدعيم وتطوير وحماية كورنيش الإسكندرية فى اتجاه المنشية ومحطة الرمل، والذى نتج عنه حماية سور الكورنيش الأثرى وطريق الكورنيش بمنطقة المنشية ومحطة الرمل، والمشروع عبارة عن حائط بحرى بطول 835 مترا أمام سور الكورنيش واستكمال قطاعات الحماية أمام مجمع المحاكم والمناطق المجاورة وعمل جسات استكشافية لقاع البحر لمنسوب 4.50.

وتم أيضاً الانتهاء من تنفيذ مشروع حماية وتدعيم الحائط البحرى الأثرى للأحواض السمكية بالمنتزه، والذى نتج عنه حماية الحائط البحرى الأثرى وكوبرى المنتزه حتى الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة والتى تسببت فى حدوث تصدعات وانهيارات جزئية للحائط البحرى وأساسات الكوبرى الأثرى، والمشروع عبارة عن إنشاء حائط بحرى بطول 280 مترا ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثرى وتدعيم أساسات الكوبرى بالبلوكات الخرسانية وإنشاء مهمة من الخرسانة العادية أعلى البلوكات وتدعيم الحائط البحرى الأثرى من الداخل بطول 215 مترا وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلى الحائط الخرسانى وتدعيم منطقة دوران الفنار.

وقد أوشك مشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى على الانتهاء، حيث تُعد قلعة قايتباى أثراً تاريخياً مهماً وأحد أهم عوامل الجذب السياحى لمدينة الإسكندرية، والمشروع يهدف لحماية القلعة من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة، بالإضافة لتنمية وتطوير المنطقة أمام القلعة لجذب وتنشيط ودعم الاستثمارات السياحية وزيادة فرص العمل للشباب مع الحفاظ على الآثار الغارقة بالمنطقة والتى لا تقدر بثمن، والمشروع عبارة عن إنشاء حائط أمواج بطول 520 مترا وإنشاء مرسى بحرى بطول 100 متر ومشاية خرسانية بطول 120 مترا وبسُمك 60 سم، ولسان حجرى بطول 30 مترا، علاوة على تغذية بالرمال غرب القلعة حتى منسوب + 2.00 متر.

وجار حالياً تنفيذ مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية (مرحلة أولى) من بئر مسعود حتى المحروسة والذى يهدف لحماية شواطئ وطريق الكورنيش بالمنطقة من بئر مسعود حتي المحروسة بطول 2 كيلومتر نظراً لتعرض المنطقة للأمواج العالية وفقدان الكثير من الشواطئ الرملية، وسينتج عن تنفيذ هذا المشروع استعادة الشواطئ المفقودة بالنحر وهو ما سيمكن محافظة الإسكندرية من زيادة الاستثمارات بالمنطقة، والمشروع عبارة عن حاجزين من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة من نادى السيارات ببئر مسعود وحتى المحروسة (الحاجز الأول بطول 1100 متر والثانى بطول حوالى 500 متر)، كما يشتمل المشروع على عمل تغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسـة بعرض حوالى 30 مترا.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تقوم بتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر، وحماية المنشآت والاستثمارات بالمدن الساحلية والأراضى الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية وكذا حماية المناطق المنخفضة من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بحوالى 144 كيلومترا.