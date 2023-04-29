عرض بكل مديرية.. 9 توجيهات من وزير التعليم لإحياء المسرح المدرسى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعلم الفنى، اجتماعا مع الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ومسؤولى المسرح المدرسى بالوزارة، ومديرى بعض المديريات التعليمية، لمتابعة الآليات والإجراءات التنفيذية لاكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين فى مجال التمثيل والمسرح المدرسى.





وخلال الاجتماع، أكد الوزير، أن الوزارة تبذل جهدا لدعم المسرح المدرسى والارتقاء به، والكشف عن مواهب ومهارات الطلاب الفنية ورعايتها واستثمارها، من خلال إعداد العروض المسرحية والفنية، مشيرا إلى مبادرة "إحياء المسرح المدرسى"، التى دشنتها الوزارة مع بداية الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى، بالتعاون مع وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشدد الوزير، على أهمية دور المسرح المدرسى فى إعادة بث الروح الفنية وتنميها فى المدارس بصفة عامة ومدارس ذوى الهمم بصفة خاصة، لخلق جيل مثقف علميا وفنيا وأدبيا.

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعلم الفنى، خلال الاجتماع عدة توجيهات للمسؤولين، لتنشيط مجال المسرح المدرسى كالتالى:-

- إعداد عرض مسرحى وطنى لطلاب المدارس المصرية، تحت إشراف الكوادر الفنية المتخصصة التابعة للوزارة، مع اختيار نص مناسب للعرض، ومراعاة إعداد جدول زمنى محدد للتنفيذ.

- التركيز على تعزيز قيم الولاء والانتماء وتاريخ مصر وجغرافية المكان.

- تسليط الضوء بالعروض المسرحية على الظواهر المجتمعية المختلفة وربط الطلاب بكل ما يقدم من مشروعات خدمية فى الدولة.

- تنمية القيم الوطنية والأخلاقية لدى الطلاب وتعريفهم بإنجازات الدولة فى مجال بناء المدن الجديدة والمشروعات القومية.

- تكريم وإثابة الطلاب المتميزين من الطلاب.

- على كل مديرية تعليمية تشكيل فريق عمل مسرحى مكون من كوادر بشرية، بحيث يضم العاملين والمسؤولين عن المسرح والطلاب الموهوبين؛ لتقديم مسرحية فى إطار النشاط الصيفى.

- الأعمال المسرحية لا بد أن تخاطب عقول الطلاب وتنميها، من خلال اختيار نصوص ملائمة، تسلط الضوء على عمق التاريخ المصرى وما يزخر به من قصص وبطولات.

- إعداد ورش عمل من أجل مناقشة تنفيذ الآليات لإعداد نص العروض المسرحية واختيارها، واختيار الطلاب الموهوبين والاتفاق على إجراءات التنفيذ.

- تنظيم مهرجان المسرح المدرسى لاختيار أفضل مسرحية على مستوى المديريات التعليمية وتكريم القائمين عليها.