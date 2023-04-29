القباج توجه بصرف مساعدات شهرية عاجلة لأسر صيادين تم وقفهم عن العمل خارج مصر

وحفاظا على توفير الحياة الكريمة للأسر بشكل عام، وللأسر الأولى بالرعاية على الأخص، وجهت القباج، بصرف ألف جنيه شهريا لكل أسرة من أسر الصيادين الموقوفين عن العمل، وذلك لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لحين حل مشكلة أرباب أسرهم، بالإضافة إلى صرف مساعدات عينية لهم تشمل أغذية شهرية وغيرها، والتحقق من دفع المصروفات المدرسية للأبناء وانتظامهم فى الدراسة.
يذكر أن إجمالى الصيادين الموقوفين 70 صيادا بما يشمل 66 بمحافظة الدقهلية وثلاثة من محافظة السويس وصيادا من بورسعيد.
يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بدعم وحماية العمالة غير المنتظمة والعمل على إدراجهم بالقطاع الرسمى.
وأهابت الوزارة، بجميع العاملين بالقطاع غير الرسمى الالتزام بقواعد العمل وإجراءاته الصادرة والموثقة من الجهات المختصة بقطاع عملهم، وذلك درءا لمخاطر التوقف عن العمل والمساءلة القانونية لهم والزج بأسرهم فى مشكلات اقتصادية وتحديات اجتماعية ومادية.
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