رئيس الوزراء: الدولة مهتمة بدعم وتشجيع القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - استهل رئيس الوزراء، الجولة بتفقد مصنع شركة إل جى للإلكترونيات - مصر، يرافقه كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بيلى كيم، مدير عام شركة ال جى مصر للإلكترونيات، علاء عمر، الرئيس الإقليمى لشركة إل جى للإلكترونيات - مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن زيارته اليوم لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، تأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم وتشجيع القطاع الخاص، وزيادة نسبة مشاركته فى مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، خصوصا فى مجال الصناعة، باعتباره دعامة مهمة للاقتصاد المصرى، من خلال مساهمته فى زيادة حجم الإنتاج وإتاحة المزيد من فرص التشغيل، وزيادة حجم الصادرات الوطنية.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى استمرار جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية فى العمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات، والحرص على المتابعة المستمرة لمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، للتعامل الفورى مع أى تحديات من الممكن أن تواجه عملهم، إلى جانب مواصلة العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها أن تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لإقامة شركات ومصانع جديدة، أو للتوسع فى القائم منها، وصولا لتحقيق المستهدفات المرجوة للاقتصاد المصرى بشكل عام، وقطاعات الصناعة، والصادرات بشكل خاص.

وخلال استقباله لرئيس مجلس الوزراء، أشاد بيلى كيم، مدير عام شركة ال جى مصر للإلكترونيات بالجهود التى تبذلها الحكومة لدعم الاستثمار، وتشجيع قطاع الصناعة، لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، لافتا إلى أنه قدم مذكرة للسيد رئيس الوزراء تتضمن ما تتطلع إليه الشركة خلال الفترة المقبلة من تسهيلات بهدف التوسع واستكمال رحلة مستمرة منذ 33 عاما فى السوق المصرية.

وخلال جولته بمصنع الشركة، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من علاء عمر، الرئيس الإقليمى لشركة ال جى للإلكترونيات - مصر، أوضح خلاله أن الشركة تمثل إحدى الشركات المقامة وفقا لأحكام قانون الاستثمار بمنطقة "التجمعات الاستثمارية" بمدينة العاشر من رمضان، لإنتاج مختلف الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية المنزلية "التليفزيون، الغسالة، الثلاجة"، وذلك باستثمارات قدرها نحو 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بتصدير نحو 55٪ من إجمالى إنتاجها.

وأجرى رئيس الوزراء ومرافقوه جولة فى أقسام الشركة، تضمنت خط انتاج التليفزيونات، وأوضح المهندس أيمن ابراهيم، مدير الانتاج بالشركة أن المصنع يقوم حاليا بإنتاج مختلف أجهزة التليفزيون من طرازات متعددة ومقاسات مختلفة تبدأ من 32 بوصة وحتى 86 بوصة ، بالإضافة إلى أجهزة تليفزيون OLED، أحدث الطرازات والتى تنتج داخل مصنع شركة ال جى فقط.

كما تفقد رئيس الوزراء خط انتاج الغسالات، وأشار المهندس أيمن ابراهيم إلى وجود تنوع فى تصنيع الغسالات حيث تقوم الشركة بإنتاج الغسالات الكهربائية Front door، بمقاسات 7 ، 8، 9، 10 كجم، والغسالات الكهربائية Top Load، بمقاسات 10، 11، 13 كجم.

وخلال تفقده للمصنع، تابع رئيس الوزراء، مختلف مراحل التصنيع والإنتاج، وتغليف المنتج، ومعايير الجودة المتبعة، حيث تمت الإشارة إلى أن مختلف منتجات الشركة تمر بمراحل اختبار المنتج للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها للعمل بكفاءة عالية.

ثم انتقل رئيس الوزراء ومرافقوه إلى مصنعى شركة IL Hea" "، وشركة "Shin Shin" داخل إطار مصنع شركة إل جى، حيث تمت الإشارة إلى أن هاتين الشركتين من الشركات الكورية التى تأتى ضمن الإطار الصناعى لشركة إل جى، ويختصان بتصنيع وانتاج عدد من مستلزمات الإنتاج، والمكونات والأجزاء البلاستيكية والمعدنية، المستخدمة فى صناعة التليفزيونات والغسالات المنتجة من قبل شركة ال جى، هذا إلى جانب شركة ثالثة وهى شركة "Hee Sung"، والتى تقوم بإنتاج الشاشات والبورد الإلكترونية.

وقال علاء عمر: يصل حجم الإنتاج لشركة ال جى لنحو 1.5 مليون جهاز تليفزيون، والذى ينتج على ثلاثة خطوط انتاج، وكذلك نحو 500 ألف غسالة تنتج على خط انتاج واحد، ويبلغ عدد العمالة فى الشركة لنحو1500 عامل بالإضافة الى العمالة الموسمية.

وفى نهاية جولته التفقدية لمصانع شركة ال جى، حرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية مع مسئولى الشركة والشركات الكورية الثلاث.