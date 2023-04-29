محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بالعجوزة

جدة - نرمين السيد - وكلف المحافظ، رئيس حى العجوزة بنقل موقف سرفيس عشوائى بامتداد شارع النيل نطاق الكيت كات، وإحكام السيطرة على المركبات بالتنسيق مع جهاز السرفيس لمنع أى ممارسات خاطئة.

ووجه رئيس حى جنوب برفع كفاءة حوائط نفق شارع النيل السياحى من طلاء وتجميل لتحسين الشكل الجمالى له بالتوازى مع أعمال التطوير التى شهدها المحو المرورى بالكامل.

كما شملت جولة محافظ الجيزة، تفقد مناطق الكيت كات والنيل وشوارع الجامعة ومراد والنهضة والبحر الأعظم، مؤكدا على هيئة النظافة باستمرار أعمال التجريد للطرق ورفع كفاءة المسطحات الخضراء التى تأثرت خلال فترة إجازة عيد الفطر.

وتابع جهود حملات تحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعدى على الطريق العام، وشن حى جنوب وبالتعاون مع شرطه المرافق حملات شملت شوارع سويلم وربيع الجيزى وخلف مستشفى أم المصرين لرفع إشغالات المحال على أرصفة المشاة ونهر الطريق والباعة المفترشين للطريق العام، وذلك استجابه لشكاوى المواطنين لتحسين الحركة المرورية، وتم رفع أكثر من 600 حالة إشغال متنوعة واستاندات معروضات ومدرجات ساهمت فى فتح الطريق أمام حركة المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وياسر سامى رئيس حى العجوزة، وذكى سلام رئيس حى جنوب.