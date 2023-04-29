مدبولى: تخصيص 45 مليار جنيه لتوريد القمح من المزارعين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات له خلال المؤتمر الصحفى على هامش زيارته مدينتى العاشر من رمضان والعبور الجديدة.

وأضاف: "إحنا بنتحرك فيها بصورة كبيرة جدا، لكن فى نفس الوقت كان كل حرصنا عشان نبدأ نشجع ونحفز الفلاح المصرى على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ابتدينا نتكلم عن موضوع الزراعات التعاقدية وإن احنا نلتزم كدولة بأرقام محددة".

وأوضح مدبولى: "أهم شىء عاوز أقوله، هو رفع الحكومة حافز توريد الأردب من القمح من 1250 جنيها إلى 1500 جنيه، إحنا النهارده فقط الدولة مخصصة 45 مليار جنيه لعملية توريد القمح المحلى، مش بتكلم على استيراد القمح الخارجى، لكن بتكلم فقط على القمح المحلى، وعاوز أقول بس رقم عشان كلنا نشعر بيه، الرفع من 1250 لـ 1500 يعنى زيادة 250 جنيها على الإردب، يبقى على الطن 1675 جنيها زودناهم للفلاح".

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن تلك الزيادة تُحمل الدولة مليارات الجنيهات، "بتكلم إنى بستهدف آخذ من الفلاحين 4 ملايين طن، ده لوحده 6.7 مليار جنيه زيادة، ما كانتش موجودة فى الموازنة، لكن لتشجيع الفلاح المصرى عشان هو يورد للدولة، وكل اللى إحنا بنقوله عاوزين يبقى عندنا حافز يخلى الفلاح المصرى يكسب من المحاصيل بتاعته وتبقى عنده فكرة إنه يورد للدولة طالما شايف إنه سعر مجز، عشان كده احنا رفعنا بالمقدار الكبير ده".