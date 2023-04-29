خدمات طبية واستعدادات.. مصر تستقبل العائدين من السودان (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويأتى الجسر الجوى، بالتنسيق الكامل مع السلطات السودانية لفتح مسارات آمنة للعائدين من هناك، فى ظل الاضطرابات التى تشهدها البلاد. وتحمل الطائرات فرقًا طبية لتقديم الخدمات وإجراء الفحوصات اللازمة، كما يعمل معبر أرقين على مدار 24 ساعة يوميا لاستقبال القادمين.

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