وزير الأوقاف: الأئمة الموفدين عليهم دور عظيم بالداخل لا يقل عن الخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أبريل 2023 03:30 مساءً - وجّه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر للأئمة والقراء الموفدين خلال شهر رمضان، قائلا: "أحييكم على الجهد الذي بذلتموه طوال شهر رمضان، لقد أديتم رسالتكم بكفاءة واقتدار ومثلتم مصر الأزهر خير تمثيل".

وأضاف جمعة، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بتكريم الأئمة الموفدين بالخارج خلال شهر رمضان الكريم، أن الوزارة تلقت العديد من رسائل الشكر والإشادة من مختلف المراكز الإسلامية، مشيرًا إلى أن الأئمة الموفدين عليهم دور عظيم بالداخل لا يقل عن دورهم بالخارج.

وتابع، في رسالته للأئمة الموفدين: "بل إن دوركم بالداخل هو الأساس، سنطلق قوافل العلماء والقراء إلى جميع عواصم المحافظات، ونأمل أن تكونوا مؤثرين فيها، وطّنوا أنفسكم على مزيد من بذل الجهد في خدمة دينكم ووطنكم".

وبدأت احتفالية وزارة الأوقاف بتكريم الأئمة والقراء الموفدين خلال شهر رمضان الكريم ١٤٤٤ هجرية، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور نوح العسيوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف، والدكتور أيمن أبوعمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف والأئمة الموفدين.

وفي سياق آخر، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، عقدت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، مقرأة كبار القراء برواية حفص بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة .

وذلك مع أعلام القراء المصريين برئاسة فضيلة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، حيث حضر كل من: القارئ الشيخ قطب الطويل، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، وستبدأ القراءة من قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا» [الفرقان: 53].