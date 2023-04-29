رئيس الوزراء: مصر لم ولن تخفق فى سداد أي التزامات دولية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أبريل 2023 03:30 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية لم ولن تخفق فى سداد أى التزامات دولية عليها، معقبا بقوله: " دى ثوابت فى السياسة المصرية وعقيدة الدولة وبتوجيهات من القيادة السياسية مصر تحترم التزاماتها بالكامل".

وأضاف رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى على هامش تفقد عدد من المصانع بمدينة العبور الجديدة: "حتى هذه اللحظة لم نتأخر فى أى سداد أى التزام علينا..عدينا 22 واتقال إن مصر عليها ومش هتقدر تسدد ولكن مصر قادرة على تسديد كل التزاماتها ودى رسالة طمأنة للموقف..مش مجرد كلام وتنسيقات يومية مع البنك المركزى وبنشتغل كل يوم مع بعض.. المحافظ بيقعد معايا أكتر من مرة فى الأسبوع ..لو بان المنظر إن رئيس الوزراء قاعد مع المحافظ هيتقال بس ده هيبقا فيه تعويم وتغيير سعر العملة والكلام له ضوابط وليه سياسة والدولة بتحطها وبتشتغل عليها وبناء عليه فيه التزام كامل لسداد التزاماتنا..التقارير بتتكلم إن الدولة المصرية غير قادرة على الالتزام ..لكن احنا حاطين خطة واضحة وتوفير الموارد بتاعتها".