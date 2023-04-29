مدبولى يرد على مزاعم تباطؤ الطروحات وبيع الأصول

جدة - نرمين السيد - وقال مدبولى، فى تصريحات له خلال مؤتمر صحفى على هامش تفقد عدد من المصانع بمدينة العبور الجديدة: "لما أعلنا برنامج الطروحات، كنت حريصا على أيستغرق البرنامج عاما، من مارس وأبريل حتى الربع الأول من العام المقبل ونستهدف تحقيق 25% من المستهدفات فهناك منظومة كاملة".

وأضاف رئيس الوزراء: "الصندوق السيادى المصرى يدير هذه المنظومة ويتفاوض مع الجهات الاستثمارية المختلفة، كما أن البنك المركزى المصرى يحضر مجموعة البنوك التى ستشارك فى الطروحات، وهناك تحوط وسرية فى بعض الإجراءات".

وتابع: "لما بتتسرب أخبار بتلاقى سهم الشركة ينزل فى الأرض.. لكن دورنا ومسؤوليتنا كحكومة الاستفادة من الأصول وتحرى قدر جهدنا وأقصى درجات الحرفية حتى يتم تحقيق ما نريده".